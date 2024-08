Der deutsche Meister SC Magdeburg testet zum Abschluss der Saisonvorbereitung in Kassel. Dabei unterliegt der SCM erst gegen Kielce und dann im Siebenmeter-Werfen.

Kassel - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat vor dem Supercupspiel gegen die Füchse Berlin gleich zwei Testspiel-Niederlagen hinnehmen müssen. Im Spiel um Platz drei unterlag das Team von Bennet Wiegert heute in Kassel der MT Melsungen erst nach Siebenmeter-Werfen mit 42:43 (37:37/19:20). Zuvor hatte es für die Elbestädter eine 28:31 (17:16)-Niederlage gegen KS Kielce gegeben.

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) bestreitet der Doublesieger SCM sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison. In Düsseldorf muss sich der Champions-League-Sieger aus dem Vorjahr mit dem deutschen Vizemeister aus Berlin auseinandersetzen.