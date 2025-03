Magdeburg gibt sich im Ostderby in Eisenach keine Blöße und fährt einen Start-Ziel-Sieg ein. Eisenach macht gegen den ersatzgeschwächten Meister zu viele Fehler.

SC Magdeburg gewinnt deutlich in Eisenach

Felix Claar (r) war gemeinsam mit Matthias Musche der beste Magdeburger Schütze in Eisenach

Eisenach - Der SC Magdeburg hat das Ostderby in Eisenach gewonnen und wichtige Punkte im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft geholt. 2.800 Zuschauer in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle sahen einen klaren 36:26 (18:12)-Sieg des Titelverteidigers.

Beste Magdeburger Werfer waren Felix Claar und Matthias Musche mit je neun Toren. Für Eisenach war Marko Grgic mit zehn Treffern am erfolgreichsten. Magdeburg bleibt mit neun Minuspunkten nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Melsungen.

Magdeburg trat weiter ohne Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson an und musste im Rückraum wieder mit nur einer Formation auskommen. Vor allem Claar übernahm Verantwortung und erzielte die ersten vier SCM-Treffer.

Schwache Wurfquote von Eisenach

Eisenach vergab früh zu viele Bälle, die Wurfquote lag zwischenzeitlich unter 30 Prozent. Anschließend arbeiteten sich die Gastgeber in die Partie, dennoch führte Magdeburg nach einer Tempoverschärfung zur Pause klar.

Die zweite Hälfte begannen beide Teams mit viel Dynamik. Magdeburg spielte in Abwehr und Angriff konzentriert, während Eisenach häufiger Fehler machte. So wuchs der Vorsprung des SCM auf acht Treffer an.

Anschließend standen die Gastgeber in der Abwehr wieder besser und verkürzten auf fünf Treffer (21:26/47.). Enger wurde es allerdings nicht mehr, weil Magdeburg das Spiel mit aller Erfahrung zu Ende brachte. Nach der Länderspielpause empfängt der SCM die Füchse zum Topspiel, Eisenach reist nach Stuttgart.