Der Magdeburger Trainer Bennet Wiegert jubelt. Auch am Sonntag gewann sein Team.

Hamm - Der SC Magdeburg ist drei Tage nach der Niederlage in Hannover mit einem Pflichtsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen siegte der Deutsche Meister völlig ungefährdet mit 36:27 (16:8). Bester Werfer war einmal mehr Kay Smits mit neun Treffern. In der Tabelle bleibt der SCM auf Platz vier.

Magdeburg hatte nur kurz Anlaufschwierigkeiten, drehte die kleine Hammer Führung per 6:0-Lauf (7:2/12.). Auch eine Auszeit der Gastgeber (14.) änderte am Trend nichts, der SCM baute den Vorsprung auf acht Tore aus (12:4/22.). Zwar schwand der Vorsprung zwischenzeitlich etwas, doch zur Pause führten die Elbestädter ebenso klar wie verdient. Nach der Pause schraubte Magdeburg den Vorsprung auf elf Treffer (20:9/34.) und erzwang die nächste Auszeit der Gastgeber. Erst als der SCM vorn kurz die Konsequenz vermissen ließ, verkürzte Hamm, konnte den Magdeburger Sieg aber nicht gefährden (28:19/48.).