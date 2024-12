Die Negativserie der Leipziger Bundesliga-Handballer hält an. Dem THW Kiel liefern sie lange einen großen Kampf, ehe sie in der Schlussphase einbrechen.

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson unterlag vor 6.000 Zuschauern dem THW Kiel mit 28:32 (15:18). Bester Werfer des SC DHfK war Lukas Binder mit acht Toren, für den Rekordmeister traf Bence Imre ebenfalls achtmal.

Die Leipziger setzten von Beginn an auf hohes Tempo und führten nach zweieinhalb Minuten mit 3:2. In der Folge häuften sich bei den Gastgebern allerdings die Fehlwürfe, was die Kieler zu einem 4:0-Lauf zum 6:3 (6.) nutzten. Bis zur 15. Minute setzte sich der THW auf 12:7 ab, weil er im Angriff verlässlich gute Lösungen gegen die offensive Abwehr des SC DHfK fand. Zudem zeigte Torhüter Tomas Mrkva, der ab dem kommenden Sommer für die Leipziger spielen wird, in der ersten Halbzeit eine exzellente Vorstellung. Nach einer Auszeit von Sigtryggsson stabilisierten sich die Gastgeber in der Abwehr und entwickelten offensiv wieder mehr Durchschlagskraft. William Bogojevic brachte sein Team auf 12:13 (22.) heran, doch Kiel blieb gelassen und baute seinen Vorsprung bis zur Pause wieder aus.

Im zweiten Durchgang fanden die Leipziger offensiv sofort in ihren Rhythmus und überrumpelten den Rekordmeister wiederholt mit ihrer schnellen Mitte. Einen 20:23-Rückstand (40.) wandelten sie so in eine 25:24-Führung (47.) um. Nach einer Roten Karte für Simon Ernst (48.) kam jedoch ein Bruch ins Spiel der Gastgeber. Sie verzettelten sich in Einzelaktionen, während die Kieler ihre Angriffe geduldig zu Ende spielten. Mit einem 6:0-Lauf zum 30:25 (57.) sorgte der Rekordmeister für die Vorentscheidung und feierte am Ende den fünften Ligasieg in Serie.