Kassel - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg im Jahr 2025 warten. Das Team von Trainer Runar Sigtrygssson musste sich am Freitagabend beim Spitzenreiter MT Melsungen klar mit 25:34 (12:17) geschlagen geben. Bester Werfer des SC DHfK, der nun bei 17:27 Punkten steht, war Nationalspieler Luca Witzke mit sechs Toren. Bei der MT (36:8) ragte Ian Barrufet mit acht Treffern heraus.

Die Leipziger verschliefen die Anfangsphase und gerieten mit 0:4 (6. Minute) in Rückstand. In der Folge fanden die Gäste besser ins Spiel, bewegten den Ball im Angriff schneller und unterbanden wirkungsvoll das Tempospiel der Melsunger. In der 17. Minute war beim Stand von 7:7 wieder alles offen. Kurze Zeit später verloren die ersatzgeschwächten Gastgeber, die auf sieben Stammspieler verzichten mussten, auch noch ihren Abwehrchef Adrian Sipos durch eine Rote Karte. Leipzig konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Der Spitzenreiter spielte mit mehr Energie und setzte sich bis zur Halbzeit auf fünf Tore ab. Leipzigs Kreisläufer Moritz Preuss kassierte kurz vor der Pause ebenfalls die Rote Karte.

Nach dem Wechsel kämpften sich die Gäste zunächst auf 15:18 (34.) heran, doch der Tabellenführer gewann schnell die Kontrolle zurück und baute seinen Vorsprung mit einem 4:1-Lauf auf 22:16 (41.) aus. Die Leipziger hatten gegen die souverän agierenden Melsunger nicht mehr viel zuzusetzen und mussten am Ende die höchste Saisonniederlage einstecken.