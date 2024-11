Leipzigs Bundesliga-Handballer zeigen die erhoffte Reaktion auf das Pokal-Aus in Eisenach und feiern gegen Göppingen den fünften Heimsieg in dieser Saison. Ein Neuzugang debütiert.

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihren Abwärtstrend in der Bundesliga gestoppt. Nach zuletzt drei aufeinanderfolgenden Niederlagen bezwang das Team von Trainer Runar Sigtryggsson am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse Frisch Auf Göppingen mit 27:25 (15:14). Vor 4519 Zuschauern avancierte Nationalspieler Luca Witzke mit sieben Treffern zum besten Werfer des SC DHfK, der als Tabellenzehnter nun bei 10:10 Punkten steht.

William Bogojevic, erst wenige Stunden vor Spielbeginn als Neuzugang vorgestellt, blieb bei seinem Debüt im Leipziger Trikot noch ohne Tor. Der 27-jährige Schwede, der zuletzt für den ungarischen Champions-League-Teilnehmer Pick Szeged auflief und in Leipzig einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, soll im linken Rückraum Matej Klima ersetzen, der aufgrund einer schweren Knieverletzung bis Saisonende ausfällt.

Vier Tage nach dem bitteren Pokal-Aus in Eisenach (24:30) war den Leipzigern das Bemühen um Wiedergutmachung von Beginn an deutlich anzumerken. Mit hoher Intensität in der Abwehr und schnellem Umschaltspiel übernahmen sie zunächst die Kontrolle und führten nach acht Minuten mit 6:3. Als die Göppinger auf eine offensive Deckung umstellten, erlahmte der Spielfluss des SC DHfK jedoch zusehends. Mit drei Toren nacheinander glichen die Gäste zum 11:11 (22. Minute) aus. In der 24. Minute wechselte Sigtryggsson beim Stand von 12:12 erstmals Bogojevic ein, der sofort Verantwortung übernahm, aber kein Glück im Abschluss hatte.

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Leipziger den besseren Start und setzten sich auf 21:17 ab (41.). In der Folge scheiterten sie allerdings wiederholt am starken Göppinger Torwart Julian Buchele (insgesamt 16 Paraden). So blieben die Gäste dran und kamen in der 52. Minute zum 23:23-Ausgleich. In der Schlussphase hatten aber die Leipziger mehr zuzusetzen. Mit einem direkt verwandelten Freiwurf brachte der 20-jährige Friedrich Schmitt den SC DHfK 82 Sekunden vor Ende mit 26:24 in Führung. Zwar verkürzte Marcel Schiller für Göppingen noch einmal per Siebenmeter, doch den letzten Angriff spielten die Gastgeber clever aus und sicherten sich so den fünften Heimsieg in dieser Saison.