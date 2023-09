Berlin - Nachdem ein Säugling in einem Kinderwagen am Berliner S-Bahnhof Mahlsdorf durch eine einfahrende Bahn schwer verletzt worden ist, richten sich Ermittlungen gegen dessen Mutter. Es gehe um den Verdacht der Verletzung der Fürsorgepflicht, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Der Kinderwagen mit dem zehn Monate alten Sohn der 40 Jahre alten Frau war demnach am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf dem abschüssigen Bahnsteig ins Gleisbett gefallen. Trotz einer Notbremsung sei der Kinderwagen von der S-Bahn mitgeschleift worden. Der kleine Junge kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Sprecherin weiter sagte. Er sei operiert worden und außer Lebensgefahr.