Chemnitz - Ein Sattelzug ist auf der Autobahn A72 bei Chemnitz umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall aus noch ungeklärter Ursache am Montagmorgen zwischen den Anschlüssen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord in Richtung Hof (Bayern). Die rechte Fahrspur ist gesperrt. Der Verkehr wird links an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ob Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen.