„Traumschiff”-Kapitän Sascha Hehn (62) klagt über die weißen Uniformen, die er beim Dreh der ZDF-Reihe anziehen muss.

Statt eines maßgeschneiderten Hemdes müsse er Original-Marinehemden tragen, sagte Hehn der „Welt am Sonntag”. „So sehe ich immer aus, als hätte ich so einen Ranzen am Bauch und so einen Arsch in der Hose.” (dpa)