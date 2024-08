Die Influencer Sarah und Dominic Harrison verkünden die Geburt ihrer dritten Tochter. Der Name der Kleinen stand schon vorher fest.

Dubai - Die Influencer Sarah und Dominic Harrison sind zum dritten Mal Eltern eines Mädchens geworden. „Da möchte jemand Hallo sagen“, schrieb die 33-Jährige zu einer Tonaufnahme von Babygeschrei in einer Instagram-Story. Allen gehe es gut und sie hätten es toll überstanden. „Es ist das Faszinierendste, was es auf dieser Welt einfach gibt“, sagte die frisch gebackene Dreifach-Mama in ihrer Story, während sie im Krankenhausbett lag.

Später erwähnt die Influencerin noch den Namen der Tochter: Alea. Schon vor wenigen Wochen hatte das Paar den Namen auf Instagram verraten. Die Eltern bedankten sich für alle Glückwünsche zur Geburt. „Wir schweben noch auf Wolke sieben“, sagte Sarah Harrison. Das ursprünglich aus Bayern stammende Playmate des Jahres 2015 lebt mit Familie in Dubai. Ihre Follower lassen sie oft an ihrem Familienalltag teilhaben.