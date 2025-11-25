Neue Notrufkabinen, mehr Brandsensoren: Der A4-Tunnel bei Görlitz wird moderner und sicherer. Das Ende der Bauarbeiten ist in Sicht.

Königshain - Die Sanierung des A4-Tunnels Königshainer Berge bei Görlitz steht vor dem Abschluss. Ab dem 14. Dezember soll der Verkehr wieder durch die Südröhre in Richtung Görlitz fließen, wenn die notwendigen Tests erfolgreich verlaufen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Nach Abschluss der Arbeiten stehen eine Funktionsprüfung der Technik und ein finaler Brandtest an.

Neue Notrufkabinen und mehr Brandsensoren

Die umfassenden Sanierungsarbeiten im Tunnel begannen im März 2024. Der Verkehr wird währenddessen abwechselnd einspurig in beide Fahrtrichtungen durch eine der beiden Tunnelröhren geleitet, während in der jeweils anderen Tunnelröhre die Arbeiten stattfinden.

Um die seit der Fertigstellung im Jahr 1999 gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und den Tunnel auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, wurden unter anderem neue Notrufkabinen und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung installiert.

Fahrtrichtung Dresden bis Mitte Januar einspurig

Die Nordröhre mit Fahrtrichtung Dresden ist seit Februar fertig. Bis Mitte Januar ist dort jedoch auch nach der Öffnung der Südröhre nur ein Fahrstreifen befahrbar. Grund sind die Umbauarbeiten bei der Verkehrsführung, beispielsweise muss die mobile Trennwand abgebaut werden.

