Lichtenberg - Die umfassende Frischekur für die Talsperre Lichtenberg im Osterzgebirge wird ein Jahr verschoben. Grund seien Lieferprobleme bei Teilen, die für die Ertüchtigung eines Wasserwerks benötigt werden, informierten die Landestalsperrenverwaltung und der Wasserzweckverband Freiberg am Freitag. Die Arbeiten an dem Wasserwerk seien Voraussetzung, um eine stabile Ersatzversorgung aufzubauen, hieß es. Erst dann könne mit dem Abstau der Talsperre begonnen werden. Der ist nun für Ende 2024 geplant, so dass 2025 mit den Bauarbeiten an der Talsperre begonnen werden kann.

Die Talsperre Lichtenberg ist seit rund 50 Jahren in Betrieb und soll nun für rund 30 Millionen Euro saniert werden. Bisher war von einem Baubeginn im Mai 2024 die Rede, die Arbeiten sollten bis Ende 2026 dauern. Aus der Talsperre werden den Angaben zufolge rund 200.000 Menschen im Großraum Freiberg mit Trinkwasser versorgt.