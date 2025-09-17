Rund 14 Millionen Euro fließen in die Sanierung von Schloss Wernigerode. Es sind die größten Maßnahmen seit Jahrzehnten. Die Bauarbeiten könnten im kommenden Jahr beendet sein.

Bei den Umbauarbeiten am Schloss Wernigerode handelt es sich um die größte Sanierungsmaßnahme der vergangenen Jahrzehnte.

Wernigerode - Am Schloss Wernigerode kommen die Umbauarbeiten hin zu einem generationengerechten Zugang voran. Es handele sich dabei um die größten Umbaumaßnahmen seit Jahrzehnten, sagte die Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Wernigerode, Kristina Weichhold. Die Arbeiten laufen demnach seit 2023 und kosten rund 14 Millionen Euro. Sie könnten im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Das Schloss zählt seit 1999 als national wertvolles Kulturdenkmal und ist auch immer wieder Kulisse für nationale und internationale Dreharbeiten.