Köln - Die Jazz- und Schlagersängerin Uschi Brüning bekommt den Deutschen Jazzpreis für ihr Lebenswerk. Die 78-Jährige sei eine großartige und faszinierende Musikerin, deren Wirken über Jahrzehnte hinweg Generationen geprägt habe, begründete die Jury die Entscheidung. Seit mehr als fünf Jahrzehnten begeistere sie als vielseitige Sängerin mit einer einzigartigen Mischung aus Jazz, Soul und Chanson.

Brüning, geboren in Leipzig, gilt als Jazz-Ikone. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Manfred Krug. In der DDR wurde sie mitunter als „Ella Fitzgerald des Ostens“ bezeichnet. Auch ihr Mann Ernst-Ludwig Petrowsky, der 2023 starb, war eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Jazz-Szene der DDR und darüber hinaus.

Der Deutsche Jazzpreis prämiert seit 2021 herausragende Leistungen der nationalen und internationalen Jazzszene. Die große Preisgala findet in diesem Jahr am 13. Juni statt - erneut in Köln. Im vergangenen Jahr war der Pianist Alexander von Schlippenbach in der Kategorie Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Brüning zeigte sich geehrt angesichts der Würdigung. „Dieser Preis bedeutet mir sehr viel – nicht nur als Anerkennung für viele Jahre künstlerischer Arbeit, sondern auch als Zeichen dafür, dass der Jazz in all seinen Facetten weiterhin lebt, wächst und verbindet“, erklärte sie.