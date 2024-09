München - Die deutsche Popsängerin Loi macht über ihre Bewunderung ihres Vorbildes Adele keinen Hehl. „Meine allererste CD war von Adele, es war ihr Album. Und ich habe es immer rauf und runter gehört – auch immer noch“, sagte Loi im Gespräch mit der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein bei „Antenne-Bayern“.

„Ich bin ein riesengroßer Fan – ich werde auch relativ oft mit ihr verglichen, was superschön ist, ich nehme das Kompliment sehr gerne an“, erklärte Loi. Der Vergleich bedeute für sie durchaus auch Druck. „Weil sie ist einfach schon eine Ikone. Aber ich lieb‘ sie, ist eine tolle, tolle Frau“, sagte Loi.

Der britische Weltstar Adele hatte in den vergangenen vier Wochen für eine ganze Konzertreihe in München gastiert. Am Samstagabend verabschiedete sich Adele nach einem umjubelten Auftritt von ihren Fans in der bayerischen Metropole.