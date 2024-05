Berlin - Schauspielerin Sandra Hüller wird einen Film mit Hollywood-Star Ryan Gosling (43) drehen. Ihr Management bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des Magazins „Deadline“. Hüller (46), die seit ihrer Oscar-Nominierung für den Film „Anatomie eines Falls“ im internationalen Fokus steht, soll dem Bericht zufolge an der Seite von Gosling in einer Verfilmung des Buchs „Der Astronaut“ (Originaltitel „Project Hail Mary“) von Andy Weir zu sehen sein. Es handelt sich um einen Science-Fiction-Roman. Ein Mann wacht darin in einem Raumschiff auf und hat keine Erinnerung, wie er dorthin gelangt ist. Er ist auf einer Mission zur Rettung der Menschheit unterwegs.

Die in Suhl geborene Schauspielerin ist bald in der DDR-Komödie „Zwei zu eins“ zu sehen (Kinostart 25. Juli). Kommendes Jahr soll Hüller, die in Leipzig lebt, außerdem am Neuen Theater in Halle/Saale ihr Regiedebüt begehen.