Auf der Personalseite kommt bei Borussia Mönchengladbach etwas Entspannung rein. Wenigstens ein zuletzt verletzter Spieler steht gegen Wolfsburg wieder zur Verfügung. Andere fehlen weiter.

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach kann in der kommenden Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Philipp Sander setzen. Der Mittelfeldspieler „kommt zurück und ist auch gut in Form und kann definitiv spielen“, sagte Trainer Eugen Polanski vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 27 Jahre alte Sander hatte wegen eines Muskelfaserrisses seit dem 3:1-Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln zuschauen müssen.

Sander könnte den gelbgesperrten Joe Scally in einer möglichen Dreierkette ersetzen. „Joe ist raus, Philipp ist wieder drin – und alle, die schon gegen Mainz nicht dabei waren, fehlen weiter“, sagte Polanski. Wegen muskulärer Probleme fallen Franck Honorat und Florian Neuhaus weiterhin aus. „Die Zeit bis zum Wochenende reicht nicht mehr“, so der Trainer. Jan Urbich fehlt wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers.

Polanski: „Wir wollen noch mehr“

Robin Hack und Tim Kleindienst kämpfen weiter mit Knieproblemen. „Man muss gucken, was bei denen anschlägt, um auch nicht irgendwie Gefahr zu laufen, dass sie sich noch mal schwieriger verletzen. Da sind wir jetzt gerade dran mit den Doktoren, Physios und Spielern“, erklärte Polanski und betonte noch nicht sicher sagen zu können, was es sei. Sicher ist hingegen: Fabio Chiarodia wird nach seiner langen Pause in diesem Jahr nicht mehr eingesetzt.

Trotz der Ausfälle blickt Polanski optimistisch auf die Partie gegen Wolfsburg, die mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Borussia heranrücken könnten. „Wir können sehr selbstbewusst sagen, dass wir gut drauf sind. Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir uns gut entwickelt haben und haben die Punkte geholt. Dementsprechend ist auch die Stimmung. Und wir wollen zusammen – Trainer und Mannschaft – noch mehr“, sagte der 39-Jährige.