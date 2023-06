Meinigen - Eine in Meinigen ausgestellte Schamanentrommel soll an ihren Ursprungsort zurückgegeben werden. Nach Beschluss des Stiftungsrats der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach soll die sogenannte Meiniger Samentrommel zeitnah nach Nordnorwegen zurückkehren, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Die Trommel ist ein Ritualgegenstand des nordeuropäischen Schamanismus. Sie wurde 1723 nördlich von Trondheim beschlagnahmt und befindet sich seit 1837 in den Meininger Sammlungen.

Die Trommel sei ein kulturhistorisch hochbedeutender Gegenstand, hieß es. Dem Beschluss seien inoffizielle Gespräche von Vertretern der norwegischen Seite vorausgegangen, unter anderem mit Museen und dem norwegischen Kulturministerium. „Diese Rückgabe ist ein Akt des Respekts und der Anerkennung gegenüber den nordnorwegischen Gemeinschaften und ihrer kulturellen Identität“, sagte die Vorsitzende des Stiftungsrates der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach, Kulturstaatssekretärin Tina Beer (Linke).