1911 öffnet in Diesdorf in der nordwestlichen Altmark ein Freilichtmuseum. Es zeigt die Kultur und Lebensweise der Menschen dort und ist eines der ältesten Deutschlands. Nun geht die neue Saison los.

Diesdorf - Eines der ältesten Museumsdörfer Deutschlands in Diesdorf in der Altmark startet pünktlich zum Osterfest in die neue Saison. Nach der Eröffnung am Dienstag stehen bis Ende des Jahres Märkte, Feste, Konzerte, Theateraufführungen und Kurse auf dem Programm.

Nach Angaben des Altmarkkreises Salzwedel sollen drei Formate neu angeboten werden. Dabei handele es sich um „Säen und Setzen“ (21. April), „Heu und Hagel“ (23. Juni) und „Licht und Wärme“ (1. Dezember). Sie sollen einen Fokus auf die Wichtigkeit des Jahresverlaufs in der Landwirtschaft setzen, die in der Region stark ausgeprägt ist.

Zudem ist das Museum Ort für eine Jazz-Veranstaltung der Altmark Festspiele und beim Deutschen Mühlentag am 20. Mai dabei. Einen Tag zuvor sei Internationaler Museumstag unter dem Motto „Erstaunliches entdecken“, hieß es.

Im Freilichtmuseum Diesdorf wurden auf einer Fläche von rund sechs Hektar mehr als 25 Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus dem 17. bis 20. Jahrhundert zu typischen Hofformen der Altmark angeordnet. Es gibt unter anderem eine Bockwindmühle, eine Kirche, Schmiede, Dorfschule und verschiedene Bauernhäuser mit Gärten und Feldflächen. Das Museum gibt es seit 1911.