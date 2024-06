Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Die Verfassung des Freistaates Sachsen ist künftig auch in sorbischer Sprache zu lesen. Die „Wustawa Swobodneho stata Sakskeje“ erschien aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums des Sorbengesetzes, wie der Landtag am Freitag in Dresden mitteilte. „Die vorliegende Ausgabe bringt die Idee einer gelebten Verfassung weiter voran und trägt dazu bei, die sorbische Sprache zu bewahren und ihren Gebrauch in Sachsen zu fördern“, erklärte Landtagspräsident Matthias Rößler. Die Sprache der Sorben sei ein einzigartiger Bestandteil der sächsischen Geschichte und Identität. „Mit ihren Traditionen, Liedern und Bräuchen sowie ihrer Religion bereichern sie unseren gesamten Freistaat.“

Die zweisprachige Ausgabe der Landesverfassung kann kostenlos im Internet bestellt werden. Seit 2018 ist der Besuchereingang des Sächsischen Landtags auch in Sorbisch beschriftet: „Sakski krajny sejm“. Im Sitzungssaal des Präsidiums steht zudem die Flagge der Sorben.