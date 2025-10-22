Weihnachtsshopping am Sonntag: Viele Städte in Sachsen machen das in der Adventszeit mit verkaufsoffenen Tagen möglich. Ein Überblick.

In der Adventszeit öffnen Geschäfte in vielen Innenstädten auch am Sonntag. (Archivbild)

Dresden - Geschenke oder Weihnachtsdekoration können in der Vorweihnachtszeit in sächsischen Städten zu mehreren Terminen auch sonntags eingekauft werden. Vielerorts finden die verkaufsoffenen Sonntage im Freistaat parallel zu Weihnachtsmärkten statt.

In Dresden öffnen die Geschäfte in der Innenstadt am 30. November und am 14. Dezember von 12 bis 18 Uhr – parallel zum Striezelmarkt, der wenige Tage vorher beginnt. In Leipzig sind verkaufsoffene Sonntage anlässlich des Leipziger Weihnachtsmarktes für den 30. November und 21. Dezember geplant.

Ebenfalls an den Adventssonntagen vom 30. November und 21. Dezember können Kunden in Chemnitz ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen. Im Osten des Landes öffnen die Geschäfte am 7. Dezember in Görlitz und in Freiberg, Pirna und Bautzen finden die verkaufsoffenen Sonntage jeweils am 30. November und 14. Dezember statt. Die Läden in Plauen und Zwickau laden am 7. und 21. Dezember zum Weihnachtsshopping ein.

In der Regel sind die Geschäfte in den sächsischen Innenstädten an verkaufsoffenen Sonntagen von mittags bis maximal 18 Uhr geöffnet.