Dresden - Die Sächsische Staatskapelle Dresden wird neben ihren „Heimspielen“ in der Semperoper in der kommenden Saison auch in mehreren europäischen Musikzentren sowie in China und Südkorea zu erleben sein. Insgesamt sind vier Tourneen mit 30 Konzerten geplant, bei drei Gastspielen hat Chefdirigent Daniele Gatti die Leitung, teilte das Orchester mit.

Musiker auch ohne Frack auf Tour

In Dresden gibt die „Kapelle“ - wie sie von den Einheimischen genannt wird - 31 Sinfoniekonzerte und 8 Sonderkonzerte. Ferner ist sie bei acht Kammerabenden und vier sogenannten Aufführungsabenden zu erleben. Beim Kinderprogramm „Kapelle für Kids“ sind 16 Konzerte geplant. Hinzu kommen außergewöhnlich Formate wie „Ohne Frack auf Tour“, bei der Kapellmitglieder in Kneipen des Dresdner Szeneviertels Neustadt spielen.

Staatskapelle setzt Mahler-Zyklus fort

Inhaltlich möchte die Staatskapelle unter anderem ihren Zyklus mit Werken von Gustav Mahler fortsetzen. Zudem möchte Gatti erstmals mit seinem Orchester die beiden „Hausgötter“ der Semperoper - Richard Wagner und Richard Strauss - dirigieren. Den Ehrentitel „Capell-Compositrice“ trägt in der neuen Spielzeit die südkoreanische Komponistin Unsuk Chin. „Capell-Virtuos“ ist der französische Cellist Gautier Capuçon.

Als ein Höhepunkt der Konzertsaison ist auch das „Palmsonntagskonzert“ am Sonntag vor Ostern 2026 ausgewiesen. Erstmals seit 1888 erklingt dann das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelsohn Bartholdys bei der Staatskapelle wieder. Das Konzert zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar setzt Igor Strawinskys „Mass“ mit der 9. Sinfonie von Anton Bruckner in Beziehung.

Ehrendirigent Herbert Blomstedt ist wieder zu Gast

Als Gastdirigenten werden bei der Staatskapelle unter anderem Finnegan Downie Dear, Tugan Sokhiev, Marie Jacquot, Elim Chan, Nicholas Collon und Andrés Orozco-Estrada erwartet. Auch Ehrendirigent Herbert Blomstedt und der 1. Gastdirigent Myung-Whun Chung stehen am Pult des Orchesters. Chung tourt danach mit Staatskapelle in seinem Heimatland Südkorea.