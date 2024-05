Juristen stellen in kurzen Videobeiträgen Artikel des Grundgesetzes vor, die sie besonders mögen - so das Konzept einer neuen Social-Media-Kampagne des Justizministeriums. Den Auftakt macht die Ministerin selbst.

Dresden - Mit Videobotschaften von Juristinnen und Juristen in den sozialen Medien will das sächsische Justizministerium das Grundgesetz beleuchten. Beginnen werde die Reihe mit Glückwünschen von Justizministerin Katja Meier (Grüne) zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. In den kommenden Tagen folgen demnach Videobotschaften von den Spitzen der sächsischen Justiz, der Anwaltschaft und der Notare.

Die Juristen würdigen laut Mitteilung diejenigen Artikel des Grundgesetzes, die ihnen besonders am Herz liegen. Die Beiträge werden auf den Social-Media-Kanälen des Justizministeriums zu sehen sein. Es beteiligen sich die Präsidentinnen und Präsidenten der sächsischen Obergerichte sowie der Generalstaatsanwalt des Freistaates. Mit dabei sind auch die Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Sachsen und der Präsident der Notarkammer Sachsen.

Zu den sächsischen Obergerichten gehören das Oberlandesgericht Dresden, das Oberverwaltungsgericht, das Landesarbeitsgericht, das Landessozialgericht und das Finanzgericht.