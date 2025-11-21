In Sachsen ist es frostig geworden. Das ist in den Wintersportgebieten die Gelegenheit, die Schneekanonen anzuwerfen. Wann werden die Pisten freigegeben?

Oberwiesenthal - In den sächsischen Wintersportgebieten haben die Vorbereitungen für die Skisaison begonnen. Bei frostigen Temperaturen wurden in Oberwiesenthal, Eibenstock und Altenberg die Schneekanonen angeworfen, um die Pisten zu präparieren, wie die Betreiber der Skiarenen mitteilten.

Bis tatsächlich die ersten Wintersportler auf die Skihänge können, wird es allerdings noch ein paar Tagen dauern. In Eibenstock könnte es noch vor dem ersten Advent am kommenden Wochenende so weit sein, wie eine Sprecherin mitteilte. Sachsens größtes Skigebiet in Oberwiesenthal plant die Eröffnung für den 13. Dezember. Auch dort könnte der Skibetrieb schon früher losgehen, wenn sich zu dem technisch erzeugten Schnee noch genug weiße Pracht von oben gesellt.

Die nächsten Tage bleiben winterlich und frostig

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die nächsten Tage winterliches Wetter für Sachsen voraus. In den Bergen soll es am Wochenende auch tagsüber Dauerfrost geben. Am Sonntag und Montag könne es leicht schneien. Im Verlauf der Woche soll es dann aber auch wieder etwas wärmer werden.