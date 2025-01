Sachsens neuer Kultusminister will 100 Schulen besuchen

Kultusminister Conrad Clemens will neben Schulen auch Kindertagesstätten besuchen. (Archivbild)

Dresden - Sachsens neuer Kultusminister Conrad Clemens (CDU) beginnt das Jahr 2025 mit einer Schultour. In 100 Tagen will er 100 Schulen besuchen, um sich von der vielfältigen Schullandschaft in Sachsen ein Bild zu machen, teilte das Kultusministerium mit. Clemens wolle mit Schulleitungen, Lehrkräften, Elternvertretern und Schülern zu den aktuellen Herausforderungen im Schulalltag ins Gespräch kommen.

„Ich will zuhören, wo der Schuh drückt und was wir als Kultusministerium tun können, um die Schulen bestmöglich zu unterstützen“, erklärte der CDU-Politiker. Im direkten Austausch könne man gemeinsam neue Ideen entwickeln und sehen, ob Unterstützungsmaßnahmen bei den Schulen ankommen oder weiter verbessert werden müssen. „Auf die vielen kreativen Ansätze unserer Schulen bin ich gespannt“.

Neben Einrichtungen aller Schularten stehen auch Kindertagesstätten auf dem Besuchsprogramm.