Austausch, Mitmachaktionen und Gespräche in den Ministerien im Regierungsviertel in Dresden starten am Sonntag. (Archivbild)

Dresden - Sachsens Regierung gibt beim Tag der offenen Tür am Sonntag (4. August) wieder Einblick in ihre Arbeit. Unter dem Motto „Sehen und gesehen werden“ können Bürgerinnen und Bürger von 11.00 bis 18.00 Uhr die Ministerien in Dresden besuchen und dort mit den Ministerinnen und Ministern ins Gespräch kommen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Mit dabei sein werden neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch wieder zahlreiche weitere Mitglieder der Staatsregierung.

Das Innenministerium lockt Besucher beispielsweise mit einer Hausführung des Lagezentrums der Polizei. Dabei gibt Staatsminister Armin Schuster (CDU) einen Blick in dessen Büro. Im Innenhof des Umweltministeriums lautet das Motto: „Klimabewusst Leben!“ Staatsministerin Petra Köpping (SPD) erwartet ihre Gäste im Sozialministerium mit Informationsmöglichkeiten sowie Präsentationsstände aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Im Justizministerium gibt es einen Einblick in den Frauenvollzug. Zudem können Besucher sich darüber erkundigen, was Jugendrichter für Aufgaben haben.