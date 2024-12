Chemnitz - Der Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen setzt bei der Landesversammlung in Chemnitz auf die Wiederwahl - mit zeitlicher Begrenzung. Im Bundestagswahlkampf, der in kürzester Zeit organisiert werden müsse, will das Gremium mit Erfahrung und eingespielten Strukturen punkten. Dessen Mitglieder kündigten im Vorfeld an, dann in der zweiten Jahreshälfte 2025 den Weg zur personellen Neuaufstellung freizumachen.

Landtagswahl-Auswertung erfolgte bereits im November

Schon vor zwei Wochen diskutierten die Bündnisgrünen ihr schlechtes Abschneiden bei der Landtagswahl am 1. September und übten dabei auch Selbstkritik. Die bisherige Regierungspartei stürzte von 8,9 auf 5,1 Prozent ab und schaffte es nur noch knapp in den Landtag.