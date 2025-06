In Teilen Sachsens wird am Wochenende voraussichtlich Waldbrandgefahrenstufe fünf erreicht. (Archivbild)

Pirna - Vor hoher Waldbrandgefahr in großen Teilen Sachsens am Wochenende warnt der Staatsbetrieb Sachsenforst. An der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze wird laut aktuellen Prognosen bereits am Samstag Stufe vier erreicht. Die höchste Gefahrenstufe fünf soll am Sonntag in den nördlichen Teilen der Landkreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Dresden erreicht werden. Im restlichen Freistaat sind die Stufen drei und vier vorhergesagt.

Waldbesucher werden daher zu besonders aufmerksamem Verhalten aufgerufen. „Der Mensch ist der Hauptverursacher von Waldbränden. Im letzten Jahr sind rund dreiviertel aller Waldbrände durch den Menschen ausgelöst worden“, sagte Landesforstpräsident Utz Hempfling laut Mitteilung. „Riskantes Verhalten zu vermeiden und entdeckte Brände schnell an die Feuerwehren zu melden ist daher der beste Weg, um große Waldbrände mit ihren dramatischen Auswirkungen auf das Ökosystem zu vermeiden.“

Grund für die hohe Waldbrandgefährdung sind laut Sachsenforst die geringen Niederschläge und die teils hohen Temperaturen, verbunden mit Wind der vergangenen Tage, die zu einer starken Austrocknung der oberen Bodenschichten beigetragen haben.