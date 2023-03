Dresden - Aus Sachsen sind am Mittwoch mehrere tunesische Asylbewerber abgeschoben worden. Das Flugzeug startete am Nachmittag vom Flughafen Leipzig-Halle aus in Richtung Enfidha, wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte. An Bord befanden sich insgesamt 20 volljährige Männer, neun von ihnen hatten in Sachsen Asyl beantragt, in sechs Fällen soll es sich um verurteilte Straftäter gehandelt haben. Die restlichen elf Abgeschobenen waren aus Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Hessen sowie eine weiterer Mann, der aus der Zuständigkeit der Bundespolizei zurückgeführt wurde.