Dresden - In der Advents- und Weihnachtszeit zieht Sachsen nach Angaben der Tourismusbranche erneut zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. „Zwar sind einige Unterkünfte schon sehr gut gebucht, wer jedoch kurzfristige Buchungslücken sucht und flexibel ist, findet noch einen Platz“, teilte der Landestourismusverband (LTV) auf Anfrage mit. Der Trend zu individuellen Urlaubsformen habe sich seit der Corona-Pandemie weiter fortgesetzt. Besonders Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind bei Familien beliebt, während im Winter vor allem Wellnessangebote großen Zuspruch finden.

Advent im Erzgebirge: Wo Tradition auf Natur trifft

Das Weihnachtsland Erzgebirge gehört in der Advents- und Weihnachtszeit zu den beliebtesten Reisezielen. Laut Tourismusverband sind viele Unterkünfte an den Adventswochenenden bereits ausgebucht, doch unter der Woche gibt es noch einige freie Kapazitäten für spontane Besucher. Besonders gefragt seien Pauschalangebote während der Adventszeit, der Weihnachtsfeiertage und rund um den Jahreswechsel.

Große und kleine Weihnachtsmärkte sowie die traditionellen Bergparaden ziehen Gäste aus nah und fern an. Neben der festlichen Atmosphäre spielen die beeindruckende Natur, zahlreiche Aktivmöglichkeiten und die Thermenregion Erzgebirge eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für einen Urlaub in der Region.

Dresdner Elbland: Zwischen Festtagsglanz und Rückzugsoasen

Auch im Dresdner Elbland ist die Nachfrage in der Vorweihnachtszeit hoch. Unter der Woche und am vierten Adventswochenende seien derzeit noch Zimmer verfügbar, sodass sich auch kurzfristige Anfragen für Übernachtungen lohnen könnten. Die Auslastung liegt an vielen Wochenenden bei über 90 Prozent. Während der Dresdner Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsgala der Dresdner Jazztage am 17. Dezember zahlreiche Besucher anziehen, bietet das Elbland eine ideale Rückzugsmöglichkeit für Gäste, die Ruhe und Entspannung suchen.

Für Ruhe und Entspannung kann auch ein Besuch der Sächsischen Schweiz sorgen. Auch hier soll es noch ausreichend Unterkünfte für spontane Buchungen geben.

Nostalgischer Weihnachtszauber in der Region Leipzig

Auch in Leipzig und der umliegenden Region sind trotz hoher Nachfrage noch Kapazitäten verfügbar. Der Leipziger Weihnachtsmarkt, der jährlich über zwei Millionen Besucher anzieht, gilt als absoluter Publikumsmagnet. Doch auch die Weihnachtsmärkte in Delitzsch, Grimma, Torgau sowie auf Schloss Colditz und Schloss Trebsen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Ein besonderes Highlight seien die Glühweinfahrten mit der Schmalspurbahn „Wilder Robert“, die zwischen Oschatz, Mügeln und Kemmlitz verkehren und ein nostalgisches Weihnachtserlebnis bieten würden.