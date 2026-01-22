In Sachsen sind 32 Prozent der Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Jetzt sollen Tausende weitere von schnellen Anschlüssen profitieren.

Dresden - Das Land Sachsen gibt rund 138 Millionen Euro für den Glasfaserausbau in den Landkreisen Bautzen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Zwickau. Mit den Zuschüssen sollen 42.900 Haushalte in sogenannten dunkelgrauen Flecken schnelleres Internet in den drei Landkreisen erhalten, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Dunkelgraue Flecken sind den Angaben zufolge Gebiete, in denen Haushalte oder Adressen zwar versorgt, aber nicht gigabitfähig sind. Derzeit haben in Sachsen 66 Prozent der Haushalte einen gigabitfähigen Anschluss, 32 Prozent sind mit Glasfaser verbunden. Ein gigabitfähiger Anschluss ermöglicht Übertragungsraten von mindestens 1000 Mbit pro Sekunde. Glasfaser macht diese Geschwindigkeiten und mehr möglich.