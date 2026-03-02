Halle - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben zuletzt deutlich mehr Geld für Zoos und botanische Gärten ausgegeben. 2024 beliefen sich die Ausgaben auf 19,2 Millionen Euro nach 16,9 Millionen Euro im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Das entsprach einer Steigerung um 13,9 Prozent. Zu den Ausgaben gehören etwa Zahlungen an Unternehmen und Vereine, die die Zoos und botanischen Gärten betreiben, aber auch direkt für das Personal der Einrichtungen sowie für Investitionen.