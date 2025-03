Der milliardenschwere schwarz-rote Schuldenplan braucht nicht nur im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit, sondern auch am Freitag im Bundesrat. Sachsen-Anhalts Position ist noch nicht klar.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Votum am Freitag im Bundesrat zu den Grundgesetzänderungen für das geplante Milliarden-Finanzpaket ist aktuell noch offen. Es gebe eine „freie Hand“, die CDU/SPD/FDP-Regierung entscheide am Freitagmorgen zum Wohl des Landes, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe nach einer Sitzung des Kabinetts in Magdeburg. Es würden die vorherige Bundestagsentscheidung einbezogen, die Gesetzentwürfe selbst und auch das Abstimmungsverhalten der anderen Länder.

Die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderungen ist nicht hundertprozentig sicher. Sie sollen den Weg frei machen für Milliarden-Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung.