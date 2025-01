Magdeburg/Halle - Unter den besten Nachwuchshandwerkern aus Deutschland sind fünf Gesellinnen und Gesellen aus Sachsen-Anhalt. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk 2024 erreichten sie zwei erste Plätze, einen zweiten Platz und zwei dritte Plätze in ihren Gewerken, wie die Handwerkskammern in Magdeburg und Halle anlässlich einer Festveranstaltung in der Magdeburger Johanniskirche mitteilten. In Sachsen-Anhalt wurde die Deutsche Meisterschaft im Handwerk 2024 in 28 Gewerken ausgetragen. 87 junge Handwerkerinnen und Handwerker waren dabei.

Festveranstaltung für beste Absolventen

In der Johanniskirche wurden die Ausgezeichneten auf Bundesebene sowie die Landes- und Kammersieger gewürdigt. Auch Top-Ausbildungsbetriebe bekamen Ehrungen, wie es hieß.

So holte sich Maximilian Becker, der in Merseburg seine Ausbildung absolvierte, den Bundessieg unter den Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Bei den Mechanikern für Reifen- und Vulkanisationstechnik ging der Bundessieg den Angaben zufolge an Maximilian Glein, der in Dessau-Roßlau in die Lehre ging. Als Zweitplatzierter unter den Zimmerern überzeugte Jakob Spreer aus einem Unternehmen in Sandersdorf-Brehna.

Ailine Wagner (Sangerhausen) holte sich als Fahrzeuglackiererin ebenso den dritten Platz in ihrem Handwerksberuf wie Ethan Darius Frind (Bernburg) als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker in dem separaten Bundeswettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ für gestalterische Handwerksberufe.

Top-Ausbildungsbetriebe für Engagement geehrt

Für ihr Engagement um die handwerkliche Ausbildung junger Menschen würdigten die Kammern 14 Betriebe aus Sachsen-Anhalt. Zudem erhielten 17 Landessieger Auszeichnungen, wie es hieß.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk treten jedes Jahr Absolventinnen und Absolventen aus 130 Gewerken gegeneinander an. Der Wettbewerb ist mehrstufig. Er startet mit dem Kammersieg bei der jeweils zuständigen Handwerkskammer.