Magdeburg - Die Sachsen-Anhalter haben im vergangenen Jahr mehr fürs Lottospielen und für Rubbellose ausgegeben. Die Spieleinsätze stiegen laut einer Bilanz von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt im Vorjahresvergleich um 5,7 auf 217,6 Millionen Euro. Langanhaltende, hohe Jackpot-Phasen bei Eurojackpot gleich zum Jahresstart und vor allem zum Jahresende hätten das Spielinteresse der Sachsen-Anhalter begleitet, erklärte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Auch neue Produkte hätten einen Anteil.

Insgesamt habe es rund 7,2 Millionen Gewinne gegeben und damit etwa 200.000 mehr als noch 2023. Zusammen machte das eine Gesamtgewinn-Summe von rund 103 Millionen Euro nach 106 Millionen Euro im Vorjahr. Drei Menschen wurden zu Millionären. 2023 waren es fünf gewesen.

Dickes Plus beim Eurojackpot

Beim Eurojackpot legten die Spieleinsätze den Angaben zufolge um rund 27 Prozent zu im Vergleich zu 2023. Auch Rubbellose seien verstärkt nachgefragt worden. Im Frühjahr war auch ein neues Rubbellos zu Preis von 20 Euro eingeführt worden.

Der Klassiker Lotto 6 aus 49 ist zwar weiter das beliebteste Produkt, hieß es weiter. Die Spieleinsätze seien aber leicht zurückgegangen. 2024 sei bei 6 aus 49 ein Jackpot-armes Jahr gewesen. Hohe Jackpots von über 30 Millionen Euro wie im Jahr 2023 hab es nicht gegeben.

Gewinner bemerken Glück nicht

Immer wieder bemerken Gewinnerinnen und Gewinner ihr Glück nicht. Derzeit ist noch die Summe von einer Million Euro nicht abgeholt oder angefordert. Dazu gehört auch ein Gewinn in Höhe von 250.246,20 Euro, der seit mehreren Monaten nicht abgeholt wurde. Die Spielerin oder der Spieler nahm am 30. April 2024 im Landkreis Wittenberg am Eurojackpot teil und hat sich bislang noch nicht gemeldet.

Zeit ist noch: Bis zum 31. Dezember 2027 kann der Gewinn noch angefordert werden. Danach fließt das Geld in eine Sonderauslosung.

Unterstützung für gemeinnützige Projekte

Ein fester Teil der Spieleinnahmen, 20 Cent je eingesetztem Euro, kommt gemeinnützigen Projekten zugute. Gut sieben Millionen Euro dieser Lotteriefördermittel wurden 2024 bewilligt für 400 Projekte etwa aus den Bereichen Sport, Kultur und Denkmalschutz.

Mit 150.000 Euro hat Lotto Sachsen-Anhalt zudem Mini-Wälder gefördert – bei einigen war schon Pflanzbeginn, auf anderen Flächen von bis zu 500 Quadratmetern werden die Bäume, Sträucher und Bodendecker erst noch in die Erde gebracht.