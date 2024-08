Es ist das größte Volksfest in Sachsen-Anhalt: Bereits zum 23. Mal findet in diesem Jahr der Sachsen-Anhalt-Tag statt. Dabei gab es eine längere Pause.

Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal eröffnet

In Stendal hat der 23. Sachsen-Anhalt-Tag begonnen.

Stendal - In Stendal ist der 23. Sachsen-Anhalt-Tag offiziell eröffnet worden. Er habe keine Zweifel daran, dass das Fest ein großer Erfolg werde, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zur Eröffnung des größten Volksfestes in Sachsen-Anhalt. Stendal ist die erste Stadt des Landes, die den Sachsen-Anhalt-Tag bereits zum zweiten Mal ausrichtet. Bis Sonntag werden nach Angaben der Veranstalter rund 150.000 Besucher erwartet. An dem Heimatfest beteiligen sich nach Angaben der Staatskanzlei bis zu 10.000 Mitwirkende aus allen Landkreisen. Weil das Fest während der Corona-Pandemie ausgesetzt war, ist es nach fünf Jahren das erste Mal, dass der Sachsen-Anhalt-Tag stattfindet.

Eines der Highlights ist der zweistündige Festumzug am Sonntag, der eine Länge von rund 2,3 Kilometern erreichen soll. Nach dem blutigen Anschlag auf dem Stadtfest in Solingen (Nordrhein-Westfalen) wurde das Sicherheitskonzept angepasst. Besucher müssen sich auf mehr Polizei und anlasslose Kontrollen einstellen.