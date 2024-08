Stendal - In Stendal beginnt heute Nachmittag das größte Volks- und Heimatfest in Sachsen-Anhalt. Zum 23. Sachsen-Anhalt-Tag werden bis Sonntag nach Angaben der Veranstalter rund 150.000 Besucher erwartet. An dem Heimatfest beteiligen sich nach Angaben der Staatskanzlei bis zu 10.000 Mitwirkende aus allen Landkreisen. Eines der Highlights ist der zweistündige Festumzug am Sonntag, der eine Länge von rund 2,3 Kilometern erreichen soll.

Nach dem blutigen Anschlag auf dem Stadtfest in Solingen (Nordrhein-Westfalen) wurde das Sicherheitskonzept angepasst. Besucher müssen sich auf mehr Polizei und anlasslose Kontrollen einstellen.