Sachsen-Anhalt führt einen Fonds ein, der Fällungen ausgleicht, wenn Bäume der Verkehrssicherheit weichen müssen. So soll Natur besser mit dem Straßenverkehr harmonieren.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will mit einem neuen Alleenfonds den Erhalt von Straßenbäumen besser mit den Anforderungen der Verkehrssicherheit in Einklang bringen. Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, soll der Fonds aus Mitteln gespeist werden, die bei notwendigen Fällungen gezahlt werden müssen, wenn eine Nachpflanzung nicht zeitnah möglich ist. Künftig sollen somit für jeden nicht nachgepflanzten Baum 1.500 Euro an den Alleefonds abgeführt werden.

„Durch den Alleenerlass wird eine einheitliche, transparente und praxistaugliche Vorgehensweise festgelegt“, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). Diese solle sowohl den gesetzlichen Schutz von Alleen und Baumreihen als auch eine möglichst unbürokratische Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit gewährleisten.

„Aus dem neuen Alleenfonds werden ausschließlich Baumpflanzungen oder die Neuanlage von Alleen und einseitigen Baumreihen sowie deren Pflege und Unterhaltung finanziert“, erklärte Umweltminister Armin Willingmann. Damit schaffe man eine nachhaltige Grundlage für den Erhalt wichtiger Bestandteile der Kulturlandschaft, sagte der SPD-Politiker.