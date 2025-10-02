Er entwarf Möbel, die viele Menschen in der DDR begleiteten. Und er prägte die Kunsthochschule auf der Burg Giebichenstein in Halle über Jahrzehnte. Rudolf Horn wird nun für sein Lebenswerk geehrt.

Magdeburg - Der Designer Rudolf Horn erhält den Kunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt für sein Lebenswerk. Die Jury hob in ihrer Urteilsbegründung Horns besondere Leistungen im Spannungsfeld von gestalterischem Anspruch, Mangelwirtschaft und DDR-Kulturpolitik hervor, wie die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur in Magdeburg mitteilten.

„Horns berühmtestes Werk, die Montagemöbel der Deutschen Werkstätten, war ein Meilenstein: modular, funktional, erschwinglich und zugleich visionär“, hieß es. „Rudolf Horns Möbel begleiteten Millionen Menschen im Alltag. Sie schufen Raum, Ordnung und Flexibilität – und sie sind Ausdruck eines Gestalters, der überzeugt ist: Design soll dem Menschen dienen, nicht der Ideologie.“

Rudolf Horn wurde 1929 in Waldheim in Sachsen geboren. Er absolvierte zunächst eine Tischlerlehre und studierte anschließend. Von 1968 bis 1996 war er Dozent und Professor an der Hochschule für industrielle Formgestaltung - Halle Burg Giebichenstein, ab 1989 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

Sachsen-Anhalt verleiht den Kunstpreis seit 1992 alle zwei Jahre.