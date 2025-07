Um Künstlerinnen und Künstler zu fördern, kauft das Land jedes Jahr Kunstwerke. Sie sind in Museen zu sehen, in Institutionen, Behörden und Schulen. Nun gibt es erstmals eine Ausstellung.

In der Kunststiftung in Halle wird die Ausstellung mit Kunstankäufen des Landes Sachsen-Anhalt vorbereitet.

Halle/Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt kauft seit 1991 Kunst und zeigt ausgewählte Werke nun erstmals zusammen in einer Ausstellung in Halle. Die beiden Kuratorinnen Anne Kaden und Magdalena Meißner sahen sich dafür ein 2.000 Seiten starkes Dokument mit über 2.800 Arbeiten an und trafen eine Auswahl.

„Wir wollen die Vielfalt in der Technik zeigen, aber auch die Vielfalt in den Personen“, sagte Kaden der Deutschen Presse-Agentur. Wandteppiche, digitale Collagen, Malerei, Grafik und Schmuckkunst etwa seien vertreten. Ein 1991 erworbenes Bild sei genauso dabei wie jüngst gekaufte - den Arbeiten sehe man ihr Alter nicht an, so Kaden.

Werke von 33 Künstlerinnen und 14 Künstlern sind zu sehen

Die Kuratorinnen wählten Werke von 33 Künstlerinnen und 14 Künstlern aus. Oft gehe es in den Werken um Alltäglichkeiten, und Halle spiele eine große Rolle. Die Ausstellung wird am Freitag in der Kunststiftung des Landes in Halle eröffnet, sie ist bis zum 31. August zu sehen.

Ein Großteil der Kunst, die Sachsen-Anhalt auf Empfehlung eines unabhängigen Fachgremiums erworben hat, ist ausgeliehen an unterschiedliche Museen und andere Orte. Die Werke hängen in Behörden, Schulen, in der Kunsthochschule in Halle, in Berlin und Bonn, auch in Aschersleben und in der Staatskanzlei in Magdeburg. EEine Ausstellung, die diese Ankäufe zusammenführt, hat es bislang nicht gegeben. Kuratorin Kaden hält weitere Schauen für denkbar, die Entscheidung träfen andere.

Über die Jahrzehnte Kunst für gut zehn Millionen Euro gekauft

Wie die Staatskanzlei und das Kulturministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilten, sind in den vergangenen 33 Jahren mehr als 2.800 Werke in Landesbesitz übergegangen. „Insgesamt wurden bisher rund 10,7 Millionen Euro eingesetzt, um die Kunstproduktion des Landes Sachsen-Anhalt zu unterstützen“, teilte ein Sprecher mit.

Im vergangenen Jahr gab Sachsen-Anhalt demnach rund 147.890 Euro für Kunstankäufe aus - etwa 80.000 Euro davon für eigene Ankäufe und rund 68.000 Euro für Förderungen. Für die Landeskunstsammlung wurden in dem Jahr mehr als 30 Kunstwerke von insgesamt elf Künstlerinnen und Künstlern gekauft. „Der Schwerpunkt lag dabei auf zeitgenössischen Werken der bildenden und angewandten Kunst: Malerei, Grafik, Bildhauerei und Kunsthandwerk. Ferner wurden drei Künstlerbücher erworben.“