Pünktlich vor den anstehenden Osterferien in Thüringen öffnet das Feenweltchen der Saalfelder Feengrotten wieder seine Tore. Für die großen und kleinen Gäste gibt es zwei neue Überraschungen.

Jährlich rund 170.000 Besucher in den Saalfelder Feengrotten (Archivbild)

Saalfeld - Die Saalfelder Feengrotten warten in dieser Saison mit zwei neuen Attraktionen für Familien auf. Im Abenteuerfreizeitwald Feenweltchen, der nach der Winterpause jetzt wieder für Besucher geöffnet hat, gebe es nun neben einem neuen Drachenspielplatz auch ein „Klangzauberschlößchen“ zu entdecken, sagte Feengrotten-Geschäftsführerin Yvonne Wagner. Dort könnten kleine und große Feenfreunde Töne auf dem eingebauten Piano spielen und einen Lichtzauber genießen.

Das in diesem Jahr bis zum 2. November geöffnete Feenweltchen ist ein zwei Hektar großes Areal, das vor allem für Familien mit Kindern attraktiv ist. Die farbenprächtigen Feengrotten mit Schaubergwerk, Feenweltchen, Heilstollen und dem Erlebnismuseum Grottoneum locken laut Wagner jährlich rund 170.000 Besucher an. „Es gibt für Kinder und Erwachsene zahlreiche Möglichkeiten, vom Alltagsstress abzuschalten und sich in der Natur zu entspannen.“

Das Schaubergwerk wurde vor mehr als 110 Jahren eröffnet und begeistert seit Generationen die Gäste mit seinen farbenreichen Tropfsteinen. Besonders eindrucksvoll ist der „Märchendom“, die älteste und eindrucksvollste Grotte.