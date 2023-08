Jena - Schmale Pfade, gesäumt mit Natur, Geschichte und beeindruckenden Ausblicken auf Jena: Mit diesem Mix lockt die Saalehorizontale Wanderfans von nah und fern an. Seit Dienstag darf sich der 91 Kilometer lange Rundweg mit dem Titel „Schönster Wanderweg Deutschlands 2023“ schmücken. Er setzte sich bei einer Abstimmung der Zeitschrift „Wandermagazin“, an der rund 45 200 Menschen teilnahmen, in der Kategorie Mehrtagestouren durch. Der Weg Seven Summits im Bayerischen Wald und der Malerweg in der Sächsischen Schweiz landeten mit deutlichem Abstand auf den Rängen zwei und drei.

Für Thüringen ist es die zweite Auszeichnung durch das Magazin binnen zwei Jahren. Im Vorjahr hatte die Gipfel- und Aussichtstour im Thüringer Wald den Titel bei den Tagestouren errungen. Es war der erste Thüringer Sieg in der Geschichte des Preises. In diesem Jahr landete der Rundweg Spittergrund Bergsee Ebertswiese im Thüringer Wald auf Rang fünf. Die ersten drei Plätze bei den Tagestouren gingen allesamt nach Rheinland-Pfalz.

Die Saalehorizontale biete „ein Feuerwerk der Blicke und ständige Perspektivwechsel“, urteilte das Magazin. Unten pulsiere die Großstadt, während oben schmale Pfade durch Kiefernhaine, Buchenwälder und Streuobstwiesen führten. Immer wieder komme man an Burgruinen, Aussichtspunkten und geschichtlichen Highlights vorbei. Die Ausgangspunkte seien bequem zu Fuß von der Stadt aus erreichbar.

„Unser Anliegen war es, mit der Bewerbung für den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg“ auf die unverwechselbare schützenswerte Natur in der Jenaer Erlebnisregion natura jenensis aufmerksam zu machen“, sagte der Stadtförster von Jena, Olaf Schubert. Außerdem sei es darum gegangen, mehr Touristen anzulocken, hieß es von Jena Kultur. Dafür sei man sechs Monate lang intensiv auf Stimmenfang gegangen.

Das Wandermagazin verleiht seit 2004 jährlich die Titel zum „Schönsten Wanderweg Deutschlands“. Seit 2006 wird der Preis per Abstimmung vergeben. Dafür können Wanderfans von Januar bis Juni ihre Stimme per Stimmkarte oder Online abgeben. Nominiert werden die Wege von einer Jury aus Wanderexperten.