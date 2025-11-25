Es gibt Probleme bei der S-Bahn in Hannover, Grund ist eine Stellwerksstörung. Zumindest für einige Reisende gibt es eine Alternative.

Haste - Bei der S-Bahn Hannover kommt es auf den Linien 1 und 2 zu Zugausfällen. Betroffen sind die Abschnitte zwischen Haste und Hannover Linden/Fischerhof sowie Wennigsen, wie Betreiber Transdev mitteilte. Um dennoch an ihr Ziel zu kommen, sollen Reisende zwischen Haste und Wennigsen auf Ersatzbusse ausweichen.

Grund für die Einschränkungen ist den Angaben nach eine Stellwerksstörung. Die soll frühestens am Mittwochmorgen behoben sein. Betroffene sollen sich vor Abfahrt über Apps über ihre Verbindung informieren.