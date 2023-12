Dresden - Der Brite Sir Donald Runnicles soll Chefdirigent der Dresdner Philharmonie werden und sein Amt mit Beginn der Saison 2025/2026 antreten. Wie das Orchester der Landeshauptstadt am Mittwoch bekanntgab, wird der Vertragsentwurf in Kürze dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bereits ab der kommenden Spielzeit soll Runnicles (69) die Philharmonie als designierter Chefdirigent leiten. Er soll damit Nachfolger von Marek Janowski (84) werden, dessen Vertrag in Dresden im vergangenen Sommer auslief.

Mit Sir Donald Runnicles habe man einen international renommierten und sehr erfahrenen Chefdirigenten für die Dresdner Philharmonie gewinnen konnten, erklärte Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Runnicles sei an der Metropolitan Opera in New York ebenso begehrt wie an der Deutschen Oper Berlin und vielen weiteren großen Häusern wie denen von Wien, Paris, Mailand und London.

„Als ich vor einem Jahr zur Dresdner Philharmonie kam, war ich sofort gefesselt von der Schönheit und dem hervorragenden Klang des Konzertsaals. Und das setzte sich beim Orchester fort: Ich bin auf eine exzellente musikalische Qualität, auf großes Vertrauen und eine Art des Zusammenspiels getroffen, wie ich sie vorher kaum irgendwo erlebt habe“, wird der Dirigent in einer Mitteilung der Philharmonie zitiert.