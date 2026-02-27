Mehr Bildung, mehr Events, neue Akzente in Gastronomie und Programm: Die Arche Nebra setzt 2026 auf behutsames Wachstum und kulturelle Vielfalt am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra.

Der „Outer Space“ Lern- und Erlebnisort ist ein von innen und außen begehbares UFO mit einer Kommandobrücke, interaktiven Spielstationen und einem umlaufenden Panoramawalk auf dem Dach.

Wangen - Das Besucherzentrum Arche Nebra (Burgenlandkreis) hat im Vorjahr rund 60.000 Gäste gezählt. Damit sei das Niveau des Referenzjahres 2019 erstmals übertroffen worden, teilte die Einrichtung am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra mit. Die Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau belege eine konstant hohe touristische Nachfrage und eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Standorts.

Außengelände ist Besuchermagnet

Besonders deutlich zeige sich der Aufwärtstrend seit der Eröffnung des neuen Lern- und Erlebnisortes Outer Space am 9. Juli 2025. Rund 4.000 Gäste kamen zusätzlich. Vor allem Familien nähmen das Angebot intensiv an.

Outer Space werde häufig als erster Anlaufpunkt vor oder nach dem Ausstellungsbesuch genutzt – insbesondere bei ungünstigen Wetterbedingungen. In den Sommer- und Herbstferien seien die Besucherzahlen nochmals spürbar gestiegen.

Neben dem neuen Erlebnisbereich trug zum Erfolg im Vorjahr auch die Sonderausstellung „Dressed - Rom macht Mode“ bei. Hier drehte sich alles um Kleidung, Stil und Alltagskultur im antiken Rom.

Erlebnis und Bildung

Zudem baue die Arche Nebra ihr Profil als Bildungs- und Erlebnisort weiter aus. Seit August 2025 ergänzen drei neue museumspädagogische Programme für Schulklassen das Angebot. Die Programme vermitteln spielerisch astronomische Grundkenntnisse und stärken die Einrichtung als außerschulischen Lernort. Hintergrund sei, dass Astronomie bundesweit kaum noch eigenständig in den Lehrplänen verankert ist.

Was erwartet die Besucher im aktuellen Jahr?

Für 2026 sind 24 Veranstaltungen in der Arche Nebra sowie im nahegelegenen Sonnenobservatorium Goseck geplant. Die Angebote reichen von Vorträgen, Workshops bis hin zu Konzerten und Themenabenden. Erstmals soll auch der Lern- und Erlebnisort Outer Space als Konzertort eingebunden werden.

Das Besucherzentrum Arche Nebra wurde 2007 in der Nähe des Fundorts der mehr als 3.600 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra eröffnet. 2002 wurde die Himmelsscheibe in der Schweiz sichergestellt, der Schatz wurde 1999 von zwei Männern auf dem Mittelberg (Burgenlandkreis) ausgegraben. 2013 wurde die Scheibe in das Unesco-Dokumentenerbe aufgenommen. Das Original steht im Landesmuseum Halle.