Beim Beelitzer Spargelfest strömten zuletzt tausende Menschen in die Kleinstadt im Berliner Speckgürtel. In diesem Jahr gab es hochkarätige Musik-Acts.

Beelitz - Tausende Menschen haben am Wochenende den Spargel in der Brandenburger Spargelmetropole Beelitz gefeiert. Bei teils strahlendem Sonnenschein fanden sich in der Summe etwa 60.000 Menschen ein, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Das Highlight soll demnach der große Festumzug gewesen sein.

An dem Umzug waren etwa 50 Vereine und Organisationen aus Beelitz beteiligt. Dazu gehörten Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Sportvereine und die Spargelhöfe. Auf der Bühne traten unter anderem die Weather Girls und Thomas Anders auf. Laut dem Sprecher herrschte sehr ausgelassene Stimmung auf dem Fest.

Die Veranstaltung war unter erhöhten Sicherheitsauflagen am Freitag gestartet und lief bis zum Sonntag. Die Spargelstadt südwestlich von Potsdam kündigte in diesem Jahr verstärkte Taschenkontrollen an den Eingängen an. Glasflaschen, Hieb- und Stichwaffen sowie Drogen seien verboten, hieß es. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter etwa 50.000 Besucher.