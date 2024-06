Jena - Der ADAC-Rettungshubschrauber in Jena ist bislang zu rund 36.000 Einsätzen gerufen worden. Ohne die schnelle und professionelle Hilfe der ADAC Luftrettungscrews würde ein wichtiger Bestandteil des Rettungssystems in Thüringen wegfallen, sagte Victoria Ditzel, Vorstandsmitglied des ADAC Hessen-Thüringen, zum 30-jährigen Jubiläum der Luftrettungsstation in Jena-Schöngleina am Samstag. Die Einsätze von „Christoph 70“ seien oft lebensrettend.

Der thüringische Rettungshubschrauber hob am 8. Juni 1994 erstmals ab, um schnelle notfallmedizinische Hilfe aus der Luft zu leisten. Knapp vier Jahre später übernahm die gemeinnützige ADAC Luftrettung den Rettungsdienst. Die gute langjährige Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Jena und dem DRK-Kreisverband unterstreiche die Wichtigkeit der Luftrettungsstation für die Region Jena und die ländliche Umgebung, hieß es.