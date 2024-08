Beim Highfield-Festival bei Leipzig geraten zwei Gondeln des Riesenrades in Brand. Es gibt viele Verletzte, die Polizei spricht jedoch von leichten Verletzungen.

Großpösna - Bei dem Brand auf dem Highfield-Festival bei Leipzig sind nach Polizeiangaben mehr als 30 Menschen verletzt worden. Darunter seien auch vier Polizisten, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Erkenntnissen seien alle leicht verletzt durch Rauchgas. Nach Angaben des Einsatzleiters des Deutschen Roten Kreuzes soll es auch zwei Schwerverletzte geben. Dazu konnte die Polizeisprecherin zunächst nichts sagen.

Nach Polizeiangaben sind zwei Gondeln des Riesenrades am Abend gegen 21.00 Uhr in Brand geraten. Sie hätten lichterloh in Flammen gestanden, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Nach und nach seien dann die Menschen vom Riesenrad geholt worden. Die beiden betroffenen Gondeln seien komplett ausgebrannt. Ein Feuerwehrsprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Lage sei inzwischen unter Kontrolle.