Rund 200 Strohballen brennen am frühen Morgen in einem Dorf südlich von Halle. Die Polizei schließt Selbstentzündung aus und ermittelt wegen Brandstiftung.

Langeneichstädt - Im Süden Sachsen-Anhalts sind am frühen Samstagmorgen rund 200 Strohballen auf einem Feld in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden im Müchelner Ortsteil Langeneichstädt (Saalekreis) etwa 200 gepresste Strohballen zerstört.

Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Eine Selbstentzündung schließen die Ermittler aus. Vier freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung waren mit 46 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.