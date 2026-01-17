Die Polizei spricht von einem weitgehend friedlichen Verlauf - doch es gibt immer wieder Maßnahmen, etwa wegen Vermummung.

Polizei begleitet den propalästinensischen Aufzug mit rund 1.400 Teilnehmern in Richtung Leipziger Innenstadt.

Leipzig - Der propalästinensische Demonstrationszug in Leipzig bewegt sich immer weiter in Richtung Innenstadt. Die Polizei begleite die Demonstration, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Am Connewitzer Kreuz sei inzwischen „völlig Ruhe eingekehrt“.

Nach Angaben der Polizei nahmen an dem propalästinensischen Aufzug rund 1.400 Menschen teil. Insgesamt seien bei allen Versammlungen am Samstag in Leipzig mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt worden, sagte Hoppe.

Der Einsatz verlaufe bislang „weitgehend friedlich“, so der Polizeisprecher. Es gebe jedoch „immer wieder Maßnahmen“, unter anderem wegen Vermummung.